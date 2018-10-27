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Выставка АвтоВАЗ: люди и машины

В Узбекистане стартовали продажи обновленной Lada Granta

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
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Накануне в узбекской столице презентовали новые модели Lada Granta и Lada Vesta Cross.

ТАШКЕНТ, 27 окт - Sputnik. В Ташкенте официально стартовали продажи новых моделей Lada Granta и Lada Vesta Cross. Об этом сообщает пресс-служба импортера ПАО "АвтоВаз" в Узбекистане.

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Lada Granta представлена в четырех вариантах кузова: седан, хэтчбек, лифтбек и универсал. Машина порадует будущих владельцев экономичном расходом топлива – от 6,5 до 7,2 литров на сто километров в зависимости от выбранной конфигурации. Стоимость авто составляет от 67 900 000 сумов.

Vesta Cross оптимизирована для передвижения по сложным участкам дороги. Автомобиль оборудован современной мультимедийной и навигационной системами, камерой заднего вида и комплексом электронных ассистентов (ESC, TCS, HSA).

Цены на Vesta Cross седан начинаются от 124 900 000 сумов, Vesta SW Cross доступна покупателям от 129 900 000 сумов.

Теги:
Lada, Автомобили, Ташкент, Узбекистан



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