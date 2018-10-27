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Сотрудник ГАИ

За какие нарушения инспектор ДПС может изъять права у водителя

Sputnik
Общество
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Тема:
Безопасность дорожного движения в Узбекистане (41)
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ГУВД Ташкента разъяснило автомобилистам, в каких ситуациях водители могут лишиться прав.

ТАШКЕНТ, 27 окт - Sputnik. ГУВД Ташкента опубликовало список грубых нарушений ПДД, при возникновении которых инспекторы ДПС имеют право изъять водительское удостоверение.

Правонарушения предусмотрены 14 статьями кодекса республики Узбекистан об административной ответственности, санкцией которых определено наказание в виде лишения права управления транспортным средством.

Согласно тексту сообщения, у автомобилистов могут отобрать права за разговоры по телефону во время вождения и за просмотр фильмов. 

Кроме того, водителя, проехавшего на запрещающий сигнал светофора, также лишат удостоверения.

Не смогут избежать наказания и те, кто скрылся с места происшествия или не согласился проходить освидетельствование на состояние опьянения.

Тема:
Безопасность дорожного движения в Узбекистане (41)

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Теги:
автомобили, водительское удостоверение, Ташкент, Узбекистан



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