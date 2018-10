В Узбекистане ищут виновных в издевательстве над сборщиками хлопка

ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана выясняет обстоятельства инцидента, зафиксированного на фото, распространившемся в социальных сетях. В ведомстве призывают граждан, знакомых с ситуацией, сообщить всю имеющуюся информацию для наказания виновных в таком отношении к гражданам.

"В социальных сетях 27 октября 2018 года распространилась фотография шестерых мужчин, стоящих в воде в арыке у хлопкового поля. Министерство занятости и трудовых отношений просит сообщить любые сведения, которые помогут определить место и обстоятельство, при которых сделано данное фото. Любую информацию просим сообщать по телефону/телеграм +998951458844 или личным сообщением на нашу страницу Ministry of Labour of the Republic of Uzbekistan", — говорится в сообщении министерства на официальной страницы Минтруда в Facebook.

Пользователи в воодушевлением и надеждой комментируют этот пост, высказываясь за неотвратимое наказание таких хокимов и иных высокопоставленных чиновников.

"Вы молодцы что первыми отреагировали на это. Нужно наказать того феодала по всей строгости закона", — написал пользователь Фариз Арсланов.

© Sputnik / Валерий Шустов Деньги есть, а хлопка нет: в Бухарской области раскрыли мошенническую схему

Иные с горечью замечают, что этот инцидент - лишь вершина айсберга, а подобных случаев в других регионах еще очень много и они не становятся достоянием общественности.

"Это катастрофа. Это то, что случайно сфотографировали. А сколько за кулисами.... Жалко народ...", — сокрушается Зейнаб Акун.

Есть и те, которые видят от действий отдельных чиновников на местах прямую угрозу имиджу страны за рубежом и ущерб для экономики республики.

"Хокимы и другие чиновники, ответственные за план сбора хлопка, должны понимать, что такими методами они только делают медвежью услугу государству, учитывая что международные организации все ещё оставили Узбекистан в списке стран, насильно использующих рабочий труд для сбора хлопка. И многие крупные европейские бренды не хотят закупать трикотаж из узбекского хлопка в связи с этим фактором...", — напомнила пользователь под ником Irina Tsoy.

© Sputnik / Алексей Куденко Это нам не задавали: Минобр жалуется на привлечение учителей к сбору хлопка

Это уже не первый случай нарушения прав граждан при сборе хлопка, который оказался в центре общественного внимания этой осенью. Ранее Министерство народного образования заявило о том, что вопреки строгому запрету президента учителей по-прежнему в отдельных регионах привлекают или вызывают на сбор урожая хлопка. В настоящее время Минобразования проверяет все поступившие сообщения, а также призывает граждан сигнализировать о таких случаях в Виртуальный инспектор "Устоз овози"

Кроме того, в ряде областей были раскрыты мошеннические схемы, когда руководители фермерских хозяйств или районные власти для выполнения плана по сбору хлопка подмешивали в сырье посторонние предметы, увеличивая вес сдаваемой государству продукции. В частности, такая схема была раскрыта в Бухарской области.

В ходе поездки в Ташкентскую область в середине октября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил собрать урожай хлопка до наступления ненастной погоды. Глава государства подчеркнул, что в этом году плата за сбор "белого золота" выросла вдвое, в отдельных регионов до трех тысяч сумов за килограмм, что должно мотивировать и поддержать дехкан. При этом узбекский лидер дал понять, что страна должна переходить на выращивание востребованных и прибыльных культур.