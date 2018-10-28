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Во время наводнения в Иордании погибли дети: Мирзиёев соболезнует

© Sputnik / Михаил Алаеддин
Общество
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роливные дожди обрушились в четверг на Ливан, Сирию и Иорданию, в результате удара стихии обрушился мост в районе низины Агвар, что привело к затоплению экскурсионного автобуса со школьниками.

ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзёев направил соболезнования Королю Иордании Абдалле Второму в связи с многочисленными жертами, в том числе среди детей, в результате сильного наводнения в Иордании, сообщает пресс-служба.

Проливные дожди обрушились в четверг на Ливан, Сирию и Иорданию. В результате удара стихии обрушился мост в районе низины Агвар, что привело к затоплению экскурсионного автобуса со школьниками. Поисково-спасательные отряды гражданской обороны Иордании уже завершили операцию в районе Мертвого моря, всего спасены 35 человек, обнаружены 21 тело.

"В результате продолжавшихся три дня поисков пропавших без вести спасены 35 человек, найдено 21 тело погибших ... поисково-спасательные отряды завершили операцию", - цитирует телеканал Jo24 гражданскую оборону Иордании.

В поисках были задействованы, в частности, отряды кинологов и беспилотные летательные аппараты.

Официальный представитель правительства Иордании заявила в четверг, что организовавшая экскурсию школа нарушила правила безопасности поездки и получала разрешение на экскурсию в другой район, а не к Мертвому морю. Власти начали расследование инцидента.

 

 




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