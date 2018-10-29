Во Внуково прибыл первый рейс Uzbekistan Airways

Ранее "Узбекистон хаво йуллари" по финансовым соображениям перевела рейсы из Домодедово во Внуково.

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. Первый рейс Uzbekistan Airways прибыл в аэропорт Внуково, пишет пресс-служба НАК.

"Им стал утренний рейс из Ташкента HY-603", - сообщил авиаперевозчик.

Первого пассажира встретили хлебом-солью и вручили ему букет цветов.

Пресс-служба Uzbekistan Airways В аэропорту Внуково встретили первого пассажира, прилетевшего рейсом "Узбекских авиалиний"

Ранее "Узбекистон хаво йуллари" перевела рейсы из Домодедово во Внуково. Это решение было вызвано экономическими соображениями.

Также в UzAirways заявили, что в связи с изменением воздушной гавани московского авиаузла не станут взимать штрафы с пассажиров из Москвы за возврат билетов.