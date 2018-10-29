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Кондиционированные автобусы в Ташкенте

Сплошной комфорт: в Ташкенте запускают первые автобусы с кондиционерами

© Пресс-служба хокимията г. Ташкент.
Общество
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Парк столицы уже пополнился 20 автобусами с кондиционером, до конца года поступят еще 60 таких машин и 40 автобусов MAN.

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. Ташкентская компания "Тошшахартрансхизмат" в октябре получила от Самаркандского автомобильного завода 20 низкопольных автобусов с кондиционером SAZ LE60, сообщает пресс-служба хокимията столицы.

Кроме того, до конца года должны поступить еще 60 таких машин и 40 автобусов MAN.

В Ташкенте появились автобусы с кондиционерами
© Пресс-служба хокимията г. Ташкент.
В Ташкенте появились автобусы с кондиционерами

Пассажировместимость SAZ LE60 составляет 56 человек, 25 мест предназначено для сидения. Автобусы оборудованы двигателем Isuzu, аппарелью и способны наклоняться, чтобы облегчить доступ маломобильным пассажирам.

Ранее сообщалось об идее властей Ташкента внедрить в общественном транспорте оплату проезда по корейской системе – она позволит не использовать при поездках в автобусе, метро и такси наличные деньги. В столице могут создать точки пополнения карт многофункционального использования и центры обработки информации.

Теги:
Самарканд, Ташкент, автобус



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