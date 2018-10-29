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Молоток судьи в зале суда

В Таджикистане сотрудник МВД проведет 28 лет в тюрьме за наркоторговлю

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
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Файзулло Гадоев признан виновным по четырем статьям Уголовного кодекса республики, связанным с наркотиками, он проведет в колонии строгого режима 28 лет.

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. В Таджикистане на 28 лет осудили бывшего начальника Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств МВД, сообщает Sputnik Таджикистан.

Файзулло Гадоева признали виновным по четырем статьям Уголовного кодекса Узбекистана, в том числе о незаконном обороте наркотических или психотропных средств с использованием служебного положения в особо крупных размерах.

Кроме того, его лишили звания генерал-майора милиции, приказом Министерства внутренних дел аннулировали все врученные ранее Гадоеву нагрудные знаки и медали.

Гадоев прослужил в органах внутренних дел 25 лет – с 1982 по 2007 год. С 1995 года работал в Управлении по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД РТ, в сентябре 2002-го – возглавил его, а в ноябре 2007-го был освобожден с формулировкой "в связи с переходом на другую работу".

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Теги:
Суд, МВД Таджикистана, Наркотики



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