Учеников нескольких спортшкол Узбекистана накормят сторонние организации

Для эксперимента выбрали Республиканскую специализированную школу-интернат олимпийского резерва и специализированные школы-интернаты олимпийского резерва Ургенча, Ферганы и Термеза.

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. В Министерстве физической культуры и спорта Узбекистана рассказали, как планируют перевести организацию питания в спортивных школах на аутсорсинг.

Временное положение об организации питания на основе аутсорсинга в некоторых специализированных школах-интернатах олимпийского резерва утверждено приказом министра физической культуры и спорта от 15 октября.

Sputnik / Рамиз Бахтияров В Ташкенте откроют Узбекско-малайзийский колледж общественного питания

Для эксперимента выбрали Республиканскую специализированную школу-интернат олимпийского резерва и специализированные школы-интернаты олимпийского резерва Ургенча, Ферганы и Термеза.

Столовые этих учебных заведений сдадут в аренду предприятию, выбранному на конкурсной основе среди всех подавших заявку.

Еду будут готовить в соответствии с образцовым списком продуктов питания, утвержденным главным государственным санитарным врачом Узбекистана.

Меню суточного рациона сначала будет разрабатывать врач-диетолог, затем утверждать директор школы-интерната, а потом его передадут аутсорсеру.

"Плата за аутсорсинг основывается на среднесуточной рыночной цене продуктов питания, исходя из суточной нормы питания на одного человека. При этом стоимость продуктов не должна превышать цен, предоставляемых местными органами власти", – пояснили в пресс-службе Минспорта.

Например, в Республиканской специализированной школе-интернате олимпийского резерва плата за питание одного ученика составляет в среднем 28 тысяч сумов в день.

AP Photo / Anvar Ilyasov Питание узбекской армии передадут на аутсорсинг

Качество продуктов питания, соблюдение рецепта приготовления и технологического режима будет определять специальная комиссия. Среди учеников и родителей также будут проводить опросы о качестве еды и обслуживания.

Если эксперимент в выбранных учебных заведениях пройдет успешно, организацию питания передадут на аутсорсинг во всех спортивных учебных заведениях республики.

Напомним, учеников специализированных школ-интернатов олимпийского резерва кормят по пять раз в день с понедельника по субботу и по три раза в день по воскресеньям.