Самолеты из Стамбула и Бангкока не смогли приземлиться в аэропорту Ташкента

Самолеты были перенаправлены в Навои и Самарканд из-за низкой видимости - до 150 метров.

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. Самолеты "Узбекских авиалиний", следующие из Бангкока и Стамбула, а также борт Turkish Airlines из турецкой столицы в понедельник утром не смогли приземлиться в аэропорту Ташкента и были перенаправлены в другие города из-за сильного тумана.

"Сегодня утром из-за сильного тумана и низкой видимости до 150 метров несколько рейсов были перенаправлены в другие аэропорты", - сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани.

Пресс-служба Uzbekistan Airways Во Внуково прибыл первый рейс Uzbekistan Airways

По данным онлайн-табло, рейс "Узбекских авиалиний" HY-272 из Стамбула и рейс HY-534 из Бангкока, следующие в Ташкент, были перенаправлены в аэропорт Самарканда, а рейс Turkish Airlines THY-368 "Стамбул - Ташкент" приземлился в Навои.

По информации собеседника агентства, среднее время задержек составило порядка двух часов. Сейчас задержанные рейсы уже выполнили запланированные маршруты.