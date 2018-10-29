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Самолет во время посадки в сложных метеоусловиях, архивное фото

Самолеты из Стамбула и Бангкока не смогли приземлиться в аэропорту Ташкента

© Sputnik / Руслан Кривобок
Общество
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Самолеты были перенаправлены в Навои и Самарканд из-за низкой видимости - до 150 метров.

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. Самолеты "Узбекских авиалиний", следующие из Бангкока и Стамбула, а также борт Turkish Airlines из турецкой столицы в понедельник утром не смогли приземлиться в аэропорту Ташкента и были перенаправлены в другие города из-за сильного тумана.

"Сегодня утром из-за сильного тумана и низкой видимости до 150 метров несколько рейсов были перенаправлены в другие аэропорты", - сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани.

Водная арка приветствия борта Uzbekistan Airways в аэропорту Внуково
Пресс-служба Uzbekistan Airways
Во Внуково прибыл первый рейс Uzbekistan Airways
По данным онлайн-табло, рейс "Узбекских авиалиний" HY-272 из Стамбула и рейс HY-534 из Бангкока, следующие в Ташкент, были перенаправлены в аэропорт Самарканда, а рейс Turkish Airlines THY-368 "Стамбул - Ташкент" приземлился в Навои.

По информации собеседника агентства, среднее время задержек составило порядка двух часов. Сейчас задержанные рейсы уже выполнили запланированные маршруты.




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