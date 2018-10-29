Самолеты из Стамбула и Бангкока не смогли приземлиться в аэропорту Ташкента

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. Самолеты "Узбекских авиалиний", следующие из Бангкока и Стамбула, а также борт Turkish Airlines из турецкой столицы в понедельник утром не смогли приземлиться в аэропорту Ташкента и были перенаправлены в другие города из-за сильного тумана.
"Сегодня утром из-за сильного тумана и низкой видимости до 150 метров несколько рейсов были перенаправлены в другие аэропорты", - сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани.
По информации собеседника агентства, среднее время задержек составило порядка двух часов. Сейчас задержанные рейсы уже выполнили запланированные маршруты.