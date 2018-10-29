Под гнетом Халифата: почему экстремисты так опасны для Центральной Азии

Эксперт рассказал, какие группы людей больше всего подвержены влиянию экстремистских идеологий и почему радикалы могут разрушить культуру стран ЦА.

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. Директор центра стратегических исследований при президенте Таджикистана Худоберди Холикназар объяснил Sputnik, в чем опасность религиозных экстремистов для Центральной Азии.

По мнению эксперта, в большей степени экстремистские идеологии влияют на молодежь.

"Основная масса молодежи не имеет представлений об исламе, поэтому их можно легко вербовать", - утверждает он.

Одной из основных угроз для ЦА Холикназар называет то, что экстремисты хотят загнать мусульманские страны в единый Халифат, уничтожая их суверенитет, а также национальные ценности и культуру.

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"Они говорят, что культура должна быть только религиозная. Мы это видим на примере талибов, которые были у власти в Афганистане с 1996 по 2001 год. Мы помним, как они взорвали Будду в Бамиане и совершили другие злодеяния", - перечисляет эксперт.

Кроме того, экстремисты выступают против всех мазхабов ислама, называют их ересью.

"Мазхабы зародились исторически, эти направления выбирал сам народ. Мазхабы показали свою эффективность: люди жили в мире и спокойствии, и никаких войн между ними не было в последние 200-300 лет", - отмечает Холикназар.

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К тому же эксперт обратил внимание на то, что экстремисты игнорируют суфизм, хотя он сыграл "важнейшую роль в понимании ислама, в том, чтобы люди полюбили Аллаха".

Экстремисты выступают против других наций и народностей, считают их людьми второго сорта, в особенности не признают таджиков и иранцев.