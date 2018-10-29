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"Россия удивляет": ВЦИОМ проведет в Узбекистане выставку

© Flickr/ flickr.com
Общество
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ВЦИОМ и центр "Социальное мнение" провели совместный семинар, где договорились о нескольких социальных проектах.

ТАШКЕНТ, 29 окт – Sputnik. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) планирует реализовать ряд проектов для научно-аналитического центра "Социальное мнение" в Узбекистане.

Стороны договорились провести в Узбекистане выставку "Россия удивляет" в рамках спецпроекта ВЦИОМ. Кроме того, будет проведена выездная сессия социологической школы ВЦИОМ для узбекистанских коллег.

По данным агентства, в Ташкенте состоялся научно-практический семинар "Актуальные проблемы изучения общественного мнения: теория, методы, практика", организованный ВЦИОМ и центром "Социальное мнение".

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© uzbektourism.uz
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"С ключевым докладом на семинаре выступила помощник гендиректора ВЦИОМ по науке, руководитель отдела фундаментальных исследований Наталия Седова, которая рассказала об основных трендах в обществе и в исследовательской индустрии, изменениях в подходах, методиках и технологиях, предметном поле изучения общественного мнения", - сообщило в понедельник информационное агентство "Дуне" при МИД республики.




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