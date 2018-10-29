"Россия удивляет": ВЦИОМ проведет в Узбекистане выставку

ВЦИОМ и центр "Социальное мнение" провели совместный семинар, где договорились о нескольких социальных проектах.

ТАШКЕНТ, 29 окт – Sputnik. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) планирует реализовать ряд проектов для научно-аналитического центра "Социальное мнение" в Узбекистане.

Стороны договорились провести в Узбекистане выставку "Россия удивляет" в рамках спецпроекта ВЦИОМ. Кроме того, будет проведена выездная сессия социологической школы ВЦИОМ для узбекистанских коллег.

По данным агентства, в Ташкенте состоялся научно-практический семинар "Актуальные проблемы изучения общественного мнения: теория, методы, практика", организованный ВЦИОМ и центром "Социальное мнение".