Истории здесь не место: в Каракалпакстане снесли мавзолей XII века

Историки и жители Каракалпакстана возмущены тем, что летом под предлогом реставрации древнюю постройку полностью снесли, а на ее месте возвели новую.

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. Каракалпакстан потерял уникальный памятник средневековой архитектуры – мавзолей Шамунаби, который в процессе реставрации снесли и построили заново, сообщает NUZ.UZ.

Снимки отреставрированного мавзолея XII века появились в Telegram-канале Insider.uz. Фото сопровождались текстом: "Ребята, слов нет. Это Шамунаби, древний мавзолей. В Нукусе. Снесли древние купола и построили "прокуратуру"... Конец света...".

Профессиональный гид, археолог, кандидат исторических наук Октябрь Доспанов, который живет и работает в Каракалпакстане, подтвердил, что этим летом древнюю постройку полностью снесли, а на ее месте возвели новую.

ayimtour.com Мавзолей Шимунаби в Каракалпакстане до реставрации

"Это был удивительный мавзолей XII века. Археологи обнаружили его в 1964 году во время раскопок в пригороде Нукуса в некрополе Миздахан. Постройка выполнена в уникальной форме – это сооружение с семью куполами и семью оконными проемами, каждое из которых ориентировано на Мекку. Гробницы напоминали оссуарии, ворота были похожи на двери юрты, а мехраб был выполнен в форме лотоса. Памятник удивительно сочетал в себе четыре великие культуры, четыре религии – христианство, ислам, буддизм и зороастризм. Это была потрясающе тонкая философия, символ толерантности, послание потомкам", - рассказал Доспанов.

По преданию в Миздахане жил богатырь Шамун, непобедимый и могучий. Однажды он влюбился в женщину иного племени, которую взял в жены, и раскрыл ей тайну своей неуязвимости. Сила воина была его в волосах, которые он не стриг с самого рождения. Ночью коварная жена остригла Шамуна, и он в последующей схватке. К его могиле в течение трех веков достраивали по куполу, пока их число не достигло семи. Все купола были разными. Люди верили, что тело богатыря растет.

Теперь на месте мавзолея стоит безликое кирпичное строение.

Доспанов рассказал, что история с реставрацией началась около года назад. Когда люди поняли, что никакой реставрации не будет, было уже поздно.

"Когда мы поняли, что будет снос мавзолея, пытались помешать, но нам показали целую папку документов со всеми разрешениями на такую "реставрацию", - добавил историк.

По данным издания, разрешения были выданы Министерством культуры. Локально руководил обновлением древнего памятника начальник управления охраны памятников культурного наследия минкультуры Каракалпакстана Куамыш Шарипов.

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По свидетельству местных историков и гидов, памятник был в очень хорошем состоянии. Ветхими были несколько куполов, которые и нуждались в реставрации. Мавзолей был построен из жженого кирпича, способного выдержать еще много лет. Новая постройка по прочности существенно уступает старой, считают специалисты.

Теперь жители Каракалпакстана опасаются и за другие памятники, которым также грозит "реставрация". В их числе – медресе Ережеп Халифа, построенного во второй половине ШЧ века. А не так давно древнюю крепость Кызыл-Кала, датированную I-II веками нашей эры просто замуровали кирпичной стеной.

Многие гиды вычеркнули эти памятники из своих маршрутов.

"Некоторые мои коллеги, не зная, как объяснить это туристам, просто их туда не водят. Я из маршрутов намеренно не убираю эти места. Рассказываю и показываю свои архивные фотографии. Туристы, конечно, возмущаются. Они не понимают, как власти могли позволить разрушить наследие народа, страны", - отметил Доспанов.

Одной из причин такого отношения к памятникам, пишет NUZ.UZ, могло стать то, что в стране нет профессиональных реставраторов. Например, реставрацией Шамунаби занимался выпускник архитектурного вуза и бригада рабочих.