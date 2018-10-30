В Узбекистане запустят онлайн-платежи

В Узбекистане можно будет совершать онлайн-платежи с помощью карты "МИР" и Uzcard.

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. В Узбекистане запустят систему Octo, которая позволит принимать онлайн-платежи, совершенные на веб-сайте или в мобильном приложении. Об этом пишет Podrobno.uz.

Перевод средств можно будет совершить с помощью карт "МИР", Visa, Master Card, Union Pay и JCB. Кроме того, оплату товаров или услуг можно будет произвести через "Яндекс. Деньги" и Qiwi. Позднее к новой системе также подключат Uzcard.

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"Система ориентирована на торгово-сервисные предприятия Узбекистана, чтобы они могли реализовать свой товар за пределами страны. Сегодня действуют только две международные платежные системы, а в дальнейшем мы планируем запустить все семь", – сообщил заместитель генерального директора компании Octo Аскар Ахмедов.

По его словам, продавец может использовать для работы известные социальные сети, где нужно будет просто разместить фото соответствующей продукции и ссылку на страничку платежной системы. При этом продавец должен зарегистрироваться на сайте Octo, чтобы у него появился личный кабинет, через который он будет реализовывать свою продукцию. К тому же необходимо будет открыть счет в Ravnaq-bank для работы в системе.