Силуанов: Минфин России не планирует повышать налог на роскошь

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. Министерство финансов России не будет пересматривать налог на "роскошное имущество", об этом в эфире программы "Познер" на Первом канале сообщил глава ведомства Антон Силуанов.

По словам вице-премьера, разница в уровне доходов создает социальное напряжение.

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"Нам часто говорят, давайте повысим налоги на богатых. На самом деле мы это сделали: повысили налоги на роскошные имущественные комплексы, машины, яхты, квартиры и так далее", — заявил Силуанов.

Напомним, в Узбекистане разрабатывается законопроект, который обяжет чиновников и сотрудников правоохранительных органов ежегодно представлять декларацию об имуществе, сведения о доходах и расходах, а также декларацию об имуществе, доходах и расходах членов их семей, включая родителей, супругу или супруга, детей.

Если госслужащий предоставит неверные данные о своих доходах и имуществе, а также подобные неверные данные касательно членов семьи, он будет уволен.

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Отметим, что власти Узбекистана активно пропагандируют проведение скромных семейных обрядов: свадеб и похорон. Кенгаши народных депутатов Ташкента, областей и Республики Каракалпакстан следят за тем, чтобы праздники проходили без излишней помпезности. Ослушавшиеся предстают перед общественным судом.