Мария Захарова вновь вышла в свет в узбекском чапане

В гардеробе официального представителя МИД РФ появился еще один узбекский чапан.

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пришла на премьеру фильма "Крымский мост. Сделано с любовью" в узбекском чапане.

По всей видимости, Захарова приобрела обновку во время недавней поездки в Ташкент на межмидовские консультации России и Узбекистана.

Напомним, после визита в Узбекистан Захарова похвасталась шикарным букетом, подаренным в республике, назвав его "фантастическим подарком".

Мария Захарова опубликовала фото фантастического подарка из Ташкента

Ранее Захарова уже публиковала в социальных сетях фотографию в чапане с узбекской вышивкой. Она призналась, что этот предмет гардероба подарила ей мама, и отметила, что восточные вещи имеют жизнеутверждающую энергетику.