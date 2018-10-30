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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Мария Захарова вновь вышла в свет в узбекском чапане

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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В гардеробе официального представителя МИД РФ появился еще один узбекский чапан.

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пришла на премьеру фильма "Крымский мост. Сделано с любовью" в узбекском чапане.

По всей видимости, Захарова приобрела обновку во время недавней поездки в Ташкент на межмидовские консультации России и Узбекистана.

Напомним, после визита в Узбекистан Захарова похвасталась шикарным букетом, подаренным в республике, назвав его "фантастическим подарком".

Мария Захарова опубликовала фото фантастического подарка из Ташкента

Ранее Захарова уже публиковала в социальных сетях фотографию в чапане с узбекской вышивкой. Она призналась, что этот предмет гардероба подарила ей мама, и отметила, что восточные вещи имеют жизнеутверждающую энергетику.

Теги:
Мария Захарова, Одежда, Узбекистан, Россия



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