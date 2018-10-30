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Сотрудник в офисе российской интернет-компании Яндекс в темное время суток

Эксперты: сеть 5G станет доступна в Узбекистане к 2025 году

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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Высокоскоростной интернет 5G появится в республике в 2025 году.

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. Мобильные операторы запустят в Узбекистане коммерческие сети 5G к 2025 году, говорится в отчете международной ассоциации GSMA.

В России новое поколение связи станет доступно уже в 2020 году.

Офисное здание компании Узбектелеком
Пресс-служба "Узбектелеком"
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По данным GSMA, сейчас лишь 60% населения республики охвачены мобильной связью.

В июне Мининфоком сообщил, что в Узбекистане скорость подключения к международным интернет-каналам достигла 140,034 Гбит/с, что в полтора раза больше, чем в начале 2018 года.

За первые 6 месяцев 2018 года в Узбекистане проложили 690 км оптико-волоконных линий связи (ВОЛС), установили и ввели в действие 1004 базовых станции, в том числе 483 – по технологии 3G и 4G LTE. Сейчас общая протяженность ВОЛС составляет 24,5 тысячи км, общее количество базовых станций - 20,994 тысячи.

Теги:
Интернет, Узбекистан



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