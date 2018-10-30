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Марихуана

"Синтетике" не место: еще 30 наркотиков попали под запрет в Узбекистане

© Flickr/ Bob Doran
Общество
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В новый список запрещенных препаратов вошли синтетические производные каннабиса и другие.

ТАШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. Список наркотиков, запрещенных к обороту в Узбекистане, пополнили еще 27 наименований синтетических средств и веществ, в том числе так называемых "спайсов".

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Список наркотических средств, оборот которых запрещен в Узбекистане, в июне 2015 года был дополнен 80 наименованиями новых видов. Всего в перечень входили 238 наименований веществ натурального и синтетического происхождения.

В Постановлении расширен перечень наркотических средств, оборот которых запрещен в республике - с 238 до 265 позиций. В частности, в запрещенный список вошли ряд новых гибридных каннабиноидов, синтетических каннабиноидов - классических и неклассических.

В соответствии с постановлением также расширен список наркотиков, ограниченных в обороте (с 51 до 53 позиций), психотропных веществ (с 81 до 85) и прекурсоров (с 26 до 29).

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В Узбекистане с 23 октября вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие наказание за изготовление, распространение и сбыт психоактивных веществ и синтетических наркотиков. В настоящий момент уголовное наказание по "наркотическим" статьям в Узбекистане составляет от шести месяцев до 20 лет лишения свободы.

Местные правоохранительные органы и СМИ регулярно сообщают о контрабанде психотропных веществ в республику. По данным Национального информационно-аналитического центра по контролю за наркотиками при кабмине республики, с 2014 по 2017 год в стране изъято в общей сложности 1,828 килограмма различных видов новых психоактивных веществ и других синтетических наркотиков.




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