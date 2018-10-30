"Синтетике" не место: еще 30 наркотиков попали под запрет в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. Список наркотиков, запрещенных к обороту в Узбекистане, пополнили еще 27 наименований синтетических средств и веществ, в том числе так называемых "спайсов".
В Постановлении расширен перечень наркотических средств, оборот которых запрещен в республике - с 238 до 265 позиций. В частности, в запрещенный список вошли ряд новых гибридных каннабиноидов, синтетических каннабиноидов - классических и неклассических.
В соответствии с постановлением также расширен список наркотиков, ограниченных в обороте (с 51 до 53 позиций), психотропных веществ (с 81 до 85) и прекурсоров (с 26 до 29).
Местные правоохранительные органы и СМИ регулярно сообщают о контрабанде психотропных веществ в республику. По данным Национального информационно-аналитического центра по контролю за наркотиками при кабмине республики, с 2014 по 2017 год в стране изъято в общей сложности 1,828 килограмма различных видов новых психоактивных веществ и других синтетических наркотиков.