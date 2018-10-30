ВОЗ: более 90% детей во всем мире вдыхают загрязненный воздух

По последним данным всемирной организации, риску для здоровья каждый день подвергаются около 1,8 миллиона детей до 15 лет.

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. Порядка 93% детей до 15 лет ежедневно подвергают свое здоровье риску, вдыхая загрязненный воздух, сообщает РИА Новости.

Как говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения, речь идет о 1,8 миллиарда детей до 15 лет, многие из них даже умирают. В 2016 году от респираторных заболеваний, вызванных именно загрязненным воздухом, скончались 600 тысяч несовершеннолетних.

© Sputnik / Алексей Куденко Ученые предупредили о массовом вымирании людей на Земле

Дети в зоне риска более других подвергаются риску хронических заболеваний – в частности, сердечно-сосудистых. Загрязненный воздух негативно влияет на нейроразвитие и когнитивные способности ребенка, провоцирует развитие астмы и рака.

В Узбекистане также остро стоят проблемы экологии и здоровья детей, правительство предпринимает различные шаги по решению этих вопросов.

В середине октября российское предприятие "Волгограднефтемаш" отправило в Узбекистан агрегаты для очистки воздуха.