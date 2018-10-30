В Узбекистане около 100 человек напишут Большой этнографический диктант

В 2017 году в международной просветительской акции в Ташкенте приняли участие около 40 человек.

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. Около 100 человек могут принять участие в Узбекистане во всероссийской акции "Большой этнографический диктант", которая пройдет 2 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря представительства Россотрудничества в республике Сергея Живулина.

"Мы сделали большую рассылку, количество участников должно быть не менее 100 человек, отклик идет активный", - сказал Живулин.

Он напомнил, что этнографический диктант пройдет в Узбекистане во второй раз. В 2017 году в международной просветительской акции в Ташкенте приняли участие около 40 человек.

Пройти диктант в формате онлайн-тестирования смогут все желающие без возрастных ограничений, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства, добавил представитель Россотрудничества.

Организаторы мероприятия рассчитывают, что диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, знания о народах, проживающих в России, а также привлечет внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений. В диктанте будет 30 вопросов: 20 общих для всех и десять региональных, уникальных для каждого субъекта. На написание диктанта участникам дается 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий - 30.

Онлайн-тестирование будет организовано на сайте Большого этнографического диктанта www.miretno.ru. В России масштабная акция проводится уже третий год подряд. В 2017 году мероприятие получило статус международного - к участию присоединились страны СНГ. В прошлом году диктант написали 367 тысяч человек на 2,6 тысячи площадках в России и за рубежом.