В Узбекистане помогут родственникам инвалидов и престарелых

Депутаты Олий Мажлиса предложили внести поправки в закон о необходимости таким гражданам работать до достижения пенсионного возраста.

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. Граждан Узбекистана, ухаживающих за родственниками-инвалидами и старше 80 лет, освободят от необходимости совмещать эту тяжелую работу с трудовой деятельностью до достижения пенсионного возраста, сообщает портал "Народное слово".

Депутаты Олий Мажлиса предложили внести поправки в пункт "д" части 1 и части 2 статьи 37 закона о государственном пенсионном обеспечении граждан Узбекистана – это позволит включить в стаж работы время, которое было затрачено на уход за инвалидом или пожилым членом семьи.

В конце сентября в республике занимались улучшением пенсионной системы – уточнили порядок досрочной выплаты пенсии при выезде пенсионера на постоянное место жительства за пределы страны, порядок возобновления выплаты пособий инвалидам детства и ВИЧ-инфицированным.