Жителям Узбекистана заведут "аллергические паспорта"

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. Международного центра молекулярной аллергологии при Министерстве инновационного развития Узбекистана, следует из постановления Кабинета министров.

Центр займется созданием и внедрением "аллергических паспортов" жителей республики. Паспорт который будет включать сведения о заболеваниях гражданина с указанием видов аллергенов.

В центре также будут диагностировать и лечить аллергические заболевания с помощью биологических микрочипов, проводить мониторинг пыльцы растений, прогнозировать пыление и оповещать о нем жителей страны, вместе с тем составляя календарь цветения аллергенных растений.

Центр займется внедрением в пищевую промышленность мировых стандартов маркировки продуктов на наличие риска развития анафилактических реакций.

Международный центр молекулярной аллергологии разместится в здании Министерства инновационного развития на улице Университетской в Алмазарском районе Ташкента.

Как сообщалось ранее, в Ташкенте впервые в истории Узбекистана установили две современные экологические пыльцевые ловушки. Станции мониторинга пыльцы находятся в Инновационной клинике Доктора Максудовой в Мирзо-Улугбекском районе и в Центре передовых технологий в Алмазарском районе.