Жителям Узбекистана заведут "аллергические паспорта"

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. Международного центра молекулярной аллергологии при Министерстве инновационного развития Узбекистана, следует из постановления Кабинета министров.
Центр займется созданием и внедрением "аллергических паспортов" жителей республики. Паспорт который будет включать сведения о заболеваниях гражданина с указанием видов аллергенов.
Центр займется внедрением в пищевую промышленность мировых стандартов маркировки продуктов на наличие риска развития анафилактических реакций.
Международный центр молекулярной аллергологии разместится в здании Министерства инновационного развития на улице Университетской в Алмазарском районе Ташкента.
Как сообщалось ранее, в Ташкенте впервые в истории Узбекистана установили две современные экологические пыльцевые ловушки. Станции мониторинга пыльцы находятся в Инновационной клинике Доктора Максудовой в Мирзо-Улугбекском районе и в Центре передовых технологий в Алмазарском районе.