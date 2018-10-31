Заем можно будет использовать в качестве первоначального взноса для приобретения жилья и автомобилей в кредит.

ТАШКЕНТ, 31 окт - Sputnik. В Узбекистане сотрудникам прокуратуры выделят беспроцентные займы на покупку жилья и авто, пишет norma.uz.

© Sputnik / Михаил Мордасов Прокурорам предоставили льготы на приобретение автомобилей

Для получения займа сотрудники должны занимать должности, требующие прохождения аттестации, или другие должности – при наличии классного чина.

Работники прокуратуры смогут получить сумму, составляющую не более 25% от стоимости приобретаемого жилья или машины.

Заем будут выдавать на пять лет при покупке авто или на 10 лет при приобретении жилья.

При увольнении из органов прокуратуры по собственному желанию или по инициативе работодателя долг возвращается в течение трех месяцев в полном размере.