Власти Узбекистана хотят открыть платные дороги по всей республике

Платные магистрали будут появляться только при наличии альтернативных бесплатных.

ТАШКЕНТ, 31 окт - Sputnik. Министерство внутренних дел Узбекистана вынесло на обсуждение законопроект, предполагающий с 1 января 2020 года поэтапное создание платных магистралей по всей республике.

© Foto : Из личного архива Пвла Зюзина Зюзин оценил, за сколько может окупиться платная трасса Ташкент — Самарканд

В документе предлагается внедрить механизм государственно-частного партнерства (ГЧП) для создания современной дорожной инфраструктуры, в частности платных трасс.

Предприниматели смогут получить участки магистральных дорог взамен на принятие инвестиционных обязательств. Условием создания платной дороги выступает наличие альтернативной бесплатной.

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На платной дорогой разрешенная скорость движения будет на 20 км/ч больше, чем на бесплатной.

Планируется, что бизнесмены установят гибкие тарифы, которые будут зависеть от дневного и ночного времени суток.