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Пешеходы переходят дорогу

Власти Узбекистана хотят открыть платные дороги по всей республике

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Платные магистрали будут появляться только при наличии альтернативных бесплатных.

ТАШКЕНТ, 31 окт - Sputnik. Министерство внутренних дел Узбекистана вынесло на обсуждение законопроект, предполагающий с 1 января 2020 года поэтапное создание платных магистралей по всей республике. 

Павел Зюзин
© Foto : Из личного архива Пвла Зюзина
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В документе предлагается внедрить механизм государственно-частного партнерства (ГЧП) для создания современной дорожной инфраструктуры, в частности платных трасс.

Предприниматели смогут получить участки магистральных дорог взамен на принятие инвестиционных обязательств. Условием создания платной дороги выступает наличие альтернативной бесплатной. 

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На платной дорогой разрешенная скорость движения будет на 20 км/ч больше, чем на бесплатной.

Планируется, что бизнесмены установят гибкие тарифы, которые будут зависеть от дневного и ночного времени суток.

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Теги:
МВД Узбекистана, дороги, Узбекистан



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