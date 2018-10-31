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В Хеллоуин ташкентские милиционеры будут патрулировать кладбища

© Sputnik / Антон Уницын
Общество
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Ранее замначальника ГУВД Ташкента Дониёр Ташходжаев назвал Хеллоуин праздником, не соответствующий менталитету и обычаям узбекского народа.

ТАШКЕНТ, 31 окт - Sputnik. В Хеллоуин сотрудники ОВД будут усиленно патрулировать общественные места.

В день праздника правоохранители в особенности будут следить за сохранением порядка в парках и на кладбищах.

Парад по случаю праздника Хэллоуин в Нью-Йорке
© Sputnik / Антон Уницын
Почему Хеллоуин смертельно опасен для детей
Ранее замначальника ГУВД Ташкента Дониёр Ташходжаев назвал Хеллоуин праздником, не соответствующий менталитету и обычаям узбекского народа, поэтому для Узбекистана он абсолютно чужд и не подходит.

"Все эти переодевания в костюмы нечистой силы, непонятные конкурсы и шествия не для нас. Мы пугаем наших детей, да что детей, и взрослым страшно от этих ужасно раскрашенных лиц, костюмов вампиров и различных демонов. Это праздник разгула, нечистой силы и веры непонятно во что. Этим праздником мы убиваем свою культуру", — заявил чиновник.

Хеллоуин — один из древнейших праздников в мире, его история насчитывает тысячелетия. В нем переплелись кельтская традиция чествования злых духов и христианская — поклонения всем святым.

В эту ночь принято одеваться в костюмы нечистой силы и устраивать маскарады и шествия.

Теги:
кладбище, Ташкент, Узбекистан



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