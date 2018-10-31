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Невский проспект: Набережная реки Мойки со стороны Невского проспекта. Санкт-Петербург

Ташкент и Санкт-Петербург выяснят, что между ними общего

© Sputnik /
Общество
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Делегация хокимията Узбекской столицы во время визита в Санкт-Петербург посещает университеты и общественные организации.

ТАШКЕНТ, 31 окт -Sputnik. Дни Ташкента пройдут в Санкт-Петербурге 1-2 ноября, для подготовки к ним делегация хокимията столица Узбекистана находится в городе на Неве.

Делегация посетила Санкт-Петербургский Национальный исследовательский Университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО). На встрече обсуждались вопросы сотрудничества между ИТМО и Университетом информационных технологий Узбекистана. Заместитель хокима Ташкента Элбек Шукуров рассказал о технических ВУЗах узбекской столицы.

Покраска ограды в Санкт-Петербурге
© Sputnik / Ростислав Кошелев
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"Наша основная цель – наладить сотрудничество именно с Узбекистаном, сделать его более активным. Мы проводим международные олимпиады по математике и информатике, по отбору талантливой молодежи по всему миру. Олимпиады охватывают около 3-4 тысяч школьников, в них принимают участие многие школьники из Узбекистана и входят в число победителей и призеров олимпиад", - заявила начальник Управления международного сотрудничества Университета ИТМО Ирина Ким.

Победители олимпиад получают право на бесплатное обучение в Университете ИТМО. В этом году четверо выпускников узбекских школ получили квоту на бесплатное обучение.

"Мы хотим наладить сотрудничество с Университетом информационных технологий Узбекистана в сфере спортивного программирования для подготовки команд к финалу Чемпионата мира по программированию, а также проведения летних школ, краткосрочных тренингов" - добавила Ким.

Также, делегация Узбекистана посетит комитет по молодежной политике и общественные организации, а также примет участие в официальной церемонии открытия Дней Ташкента в Санкт-Петербурге.




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