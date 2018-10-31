Ташкент и Санкт-Петербург выяснят, что между ними общего

ТАШКЕНТ, 31 окт -Sputnik. Дни Ташкента пройдут в Санкт-Петербурге 1-2 ноября, для подготовки к ним делегация хокимията столица Узбекистана находится в городе на Неве.
Делегация посетила Санкт-Петербургский Национальный исследовательский Университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО). На встрече обсуждались вопросы сотрудничества между ИТМО и Университетом информационных технологий Узбекистана. Заместитель хокима Ташкента Элбек Шукуров рассказал о технических ВУЗах узбекской столицы.
Победители олимпиад получают право на бесплатное обучение в Университете ИТМО. В этом году четверо выпускников узбекских школ получили квоту на бесплатное обучение.
"Мы хотим наладить сотрудничество с Университетом информационных технологий Узбекистана в сфере спортивного программирования для подготовки команд к финалу Чемпионата мира по программированию, а также проведения летних школ, краткосрочных тренингов" - добавила Ким.
Также, делегация Узбекистана посетит комитет по молодежной политике и общественные организации, а также примет участие в официальной церемонии открытия Дней Ташкента в Санкт-Петербурге.