Ташкент и Санкт-Петербург выяснят, что между ними общего

Делегация хокимията Узбекской столицы во время визита в Санкт-Петербург посещает университеты и общественные организации.

ТАШКЕНТ, 31 окт -Sputnik. Дни Ташкента пройдут в Санкт-Петербурге 1-2 ноября, для подготовки к ним делегация хокимията столица Узбекистана находится в городе на Неве.

Делегация посетила Санкт-Петербургский Национальный исследовательский Университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО). На встрече обсуждались вопросы сотрудничества между ИТМО и Университетом информационных технологий Узбекистана. Заместитель хокима Ташкента Элбек Шукуров рассказал о технических ВУЗах узбекской столицы.

© Sputnik / Ростислав Кошелев Восточная не сказка, а быль: как живется узбекистанцам на берегах Невы

"Наша основная цель – наладить сотрудничество именно с Узбекистаном, сделать его более активным. Мы проводим международные олимпиады по математике и информатике, по отбору талантливой молодежи по всему миру. Олимпиады охватывают около 3-4 тысяч школьников, в них принимают участие многие школьники из Узбекистана и входят в число победителей и призеров олимпиад", - заявила начальник Управления международного сотрудничества Университета ИТМО Ирина Ким.

Победители олимпиад получают право на бесплатное обучение в Университете ИТМО. В этом году четверо выпускников узбекских школ получили квоту на бесплатное обучение.

"Мы хотим наладить сотрудничество с Университетом информационных технологий Узбекистана в сфере спортивного программирования для подготовки команд к финалу Чемпионата мира по программированию, а также проведения летних школ, краткосрочных тренингов" - добавила Ким.

Также, делегация Узбекистана посетит комитет по молодежной политике и общественные организации, а также примет участие в официальной церемонии открытия Дней Ташкента в Санкт-Петербурге.