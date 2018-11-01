Обещали массажный салон: узбекистанок спасли от секс-рабства в Казахстане

Гражданка Казахстана была задержана при попытке вывезти из страны трех представительниц Узбекистана якобы для работы в Астане. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье "Торговля людьми".

ТАШКЕНТ, 1 ноя – Sputnik. На узбекско-казахской границе задержана подозреваемая в организации секс-трафика в Республику Казахстан, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.

По данным ведомства, инцидент произошел 27 октября при попытке пересечения государственной границы гражданкой Казахстана Жулдус У. Ее подозревают в вербовке узбекистанок для занятия проституцией. Трем жительницам республики предложили выехать в Астану якобы для работы в массажном салоне.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 135 (торговля людьми). Следователям предстоит выяснить все обстоятельства дела, выявить возможных сообщников, а также установить имена других жертв преступного трафика.

Девушкам, которые чуть не попали в сексуальное рабство, будет оказана необходимая социальная поддержка.

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Узбекистан ведет активную борьбу с торговлей людьми. Двусторонние и многосторонние соглашения в сфере обмена информацией подписаны практически со всеми странами СНГ и рядом государств дальнего зарубежья. Это позволяет совместно с властями других государств оперативно выявлять и пресекать факты торговли людьми.