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Девушка на дороге

Обещали массажный салон: узбекистанок спасли от секс-рабства в Казахстане

VALERY HACHE / AFP
Общество
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Гражданка Казахстана была задержана при попытке вывезти из страны трех представительниц Узбекистана якобы для работы в Астане. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье "Торговля людьми".

ТАШКЕНТ, 1 ноя – Sputnik. На узбекско-казахской границе задержана подозреваемая в организации секс-трафика в Республику Казахстан, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.

По данным ведомства, инцидент произошел 27 октября при попытке пересечения государственной границы гражданкой Казахстана Жулдус У. Ее подозревают в вербовке узбекистанок для занятия проституцией. Трем жительницам республики предложили выехать в Астану якобы для работы в массажном салоне. 

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 135 (торговля людьми). Следователям предстоит выяснить все обстоятельства дела, выявить возможных сообщников, а также установить имена других жертв преступного трафика.

Насилие, архивное фото
CC0 / Pixabay
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Узбекистан ведет активную борьбу с торговлей людьми. Двусторонние и многосторонние соглашения в сфере обмена информацией подписаны практически со всеми странами СНГ и рядом государств дальнего зарубежья. Это позволяет совместно с властями других государств оперативно выявлять и пресекать факты торговли людьми.

Теги:
торговля людьми, ГУВД Ташкента, Казахстан, Узбекистан



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