В UzAirways рассказали, куда полетят узбекистанцы зимой

В зимний период авиакомпания планирует выполнять полеты из Узбекистана в 24 страны мира по 64 международным направлениям.

ТАШКЕНТ, 1 ноя - Sputnik. Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" перешла на зимнее расписание полетов, сообщили в информационной службе авиаперевозчика.

В зимний период авиакомпания планирует выполнять полеты из Узбекистана в 24 страны мира по 64 международным направлениям. Местные рейсы будут включать восемь направлений.

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Как отметили в авиакомпании, по сравнению с предыдущим сезоном значительно увеличена частота международных полетов. Например, количество рейсов по направлению Ташкент - Москва увеличено до 27 в неделю.

Этой зимой "Узбекистон хаво йуллари" вводит новые регулярные рейсы в несколько городов: три регулярных рейса в неделю в Джидду, куда раньше летали только чартеры, три полета в неделю в Мумбаи и рейс во Владивосток раз в неделю, по субботам.

По данным НАК, одно из самых популярных направлений у узбекистанцев зимой – Турция. В зимний период в расписание включено 10 рейсов из Ташкента в Стамбул и два рейса из Самарканда.

Напомним, с 30 октября 2018 года "Узбекистон хаво йуллари" увеличила частоту рейсов по маршруту Ташкент – Париж – Ташкент до двух раз в неделю.