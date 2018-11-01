Систему видеофиксации нарушений ПДД в Узбекистане внедрит немецкая компания

На первом этапе в 2018-2019 годах проект внедрения системы будет реализован в Ташкентской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областях.

ТАШКЕНТ, 1 ноя - Sputnik. Развитием системы автоматизированной фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в Узбекистане займется немецкая ATLAS International, сообщает пресс-служба Министерства юстиции со ссылкой на указ президента.

На первом этапе в 2018-2019 годах проект внедрения системы будет реализован в Ташкентской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областях. Немецкие инвестиции составят 300 млн евро.

Как следует из документа, поступления от оплаты штрафов за нарушения ПДД будут распределяться следующим образом: 20% поступят в государственный и местный бюджет на развитие дорожной инфраструктуры, 10% — на счет Центра информационной безопасности и обеспечения общественного порядка, 25% — во внебюджетный фонд МВД и 25% — на счет инвестора, но после полного покрытия расходов инвестора эту сумму будет также получать внебюджетный фонд МВД.

Хокимияты четырех областей совместно с Государственным комитетом по автодорогам в рамках проекта должны обеспечить своевременную установку дорожных знаков, информационных указателей и других технических средств, нанесение долговечной дорожной разметки, реализацию строительно-монтажных работ и прокладку линий электропередачи и телекоммуникаций к объектам автоматизированной системы.

В августе представители немецких компаний ATLAS International и Jenoptik Robot посещали Узбекистан для обсуждения инвестиционного проекта по внедрению современных систем обеспечения безопасности дорожного движения.

Предлагаемая немецкими компаниями система позволяет автоматически фиксировать не менее семи видов нарушений ПДД. Сейчас система фиксации нарушений, охватывающая 115 перекрестков Ташкента, автоматически регистрирует только проезд на запрещающий сигнал светофора и превышение скорости.