Систему видеофиксации нарушений ПДД в Узбекистане внедрит немецкая компания

ТАШКЕНТ, 1 ноя - Sputnik. Развитием системы автоматизированной фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в Узбекистане займется немецкая ATLAS International, сообщает пресс-служба Министерства юстиции со ссылкой на указ президента.
На первом этапе в 2018-2019 годах проект внедрения системы будет реализован в Ташкентской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областях. Немецкие инвестиции составят 300 млн евро.
Хокимияты четырех областей совместно с Государственным комитетом по автодорогам в рамках проекта должны обеспечить своевременную установку дорожных знаков, информационных указателей и других технических средств, нанесение долговечной дорожной разметки, реализацию строительно-монтажных работ и прокладку линий электропередачи и телекоммуникаций к объектам автоматизированной системы.
Предлагаемая немецкими компаниями система позволяет автоматически фиксировать не менее семи видов нарушений ПДД. Сейчас система фиксации нарушений, охватывающая 115 перекрестков Ташкента, автоматически регистрирует только проезд на запрещающий сигнал светофора и превышение скорости.