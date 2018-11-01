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Студент ташкентского университета Мирзо-Улугбека

Студент из Ташкента решился на смелый эксперимент: хватит ли ему денег

© Facebook / Garmdori
Общество
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Учащийся второго курса Национального университета имени Мирзо Улугбека решил на собственном опыте проверить, можно ли прожить сегодня в Узбекистане на одну стипендию отличника.

ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Представившийся второкурсником НУУз начинает социальный эксперимент — студент намерен прожить целый месяц на стипендию отличника, которая сегодня составляет в среднем 650 тысяч сумов в зависимости от факультета.

О своем проекте парень, назвавший себя Рустамом, сообщил на странице в Facebook. Он намерен с 1 ноября публиковать ежедневные отчеты о ходе эксперимента и информировать своих подписчиков о том, как у него это получается.

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Молодой человек пояснил, что в стране нет понятия минимальной потребительской корзины, поэтому он решил опытным путем установить, возможно ли прожить на определенную сумму в столице.

Экспериментатор не назвал своей фамилии, поэтому в НУУз корреспонденту Sputnik Узбекистан не смогли подтвердить, что он действительно учится в этом учебном заведении.

Стипендии для студентов: где и сколько =>> 

В Узбекистане с 1 ноября на 10% повышен минимальный размер заработной платы, пенсий и стипендий. С сегодняшнего дня минимальный размер заработной платы вырос до 202 730 сумов, пенсии по возрасту и пособия инвалидам с детства — до 396 500 сумов, а пособия престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы, — до 243 300 сумов в месяц.

Два года назад Sputnik Узбекистан подсчитал, что можно купить на среднюю стипендию студента. Разумеется, цены и размер выплат изменились, но примерные пропорции остались. 

Как прожить на стипендию =>>

Теги:
стипендия, Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Ташкент



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