Исследование: где в самолете можно подхватить кишечную палочку

ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Названы места в самолетах, от которых стоит держаться подальше. Ученые собрали образцы с нескольких поверхностей в салонах — ручек туалета, подголовника, ремня безопасности, кармана на спинке сиденья и выдвижного столика.
Самыми грязными оказались подголовники: положительный уровень загрязнения показала почти половина мазков, сообщает CBC.ca. На некоторых из них обнаружили стафилококк и кишечную палочку.
Далеко не стерильными оказались и карманы на спинках сидений, в которых часто хранятся журналы и брошюры. Там тоже нашли кишечную палочку и даже плесень.
Член экипажа авиакомпании WestJet признал, что между рейсами самолеты необходимо очищать очень быстро, что сказывается на качестве уборки. В официальных ответах на исследование говорится, что в салонах наводят порядок регулярно, с учетом установленных интервалов.