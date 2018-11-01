Исследование: где в самолете можно подхватить кишечную палочку

ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Названы места в самолетах, от которых стоит держаться подальше. Ученые собрали образцы с нескольких поверхностей в салонах — ручек туалета, подголовника, ремня безопасности, кармана на спинке сиденья и выдвижного столика.

Самыми грязными оказались подголовники: положительный уровень загрязнения показала почти половина мазков, сообщает CBC.ca. На некоторых из них обнаружили стафилококк и кишечную палочку.

Далеко не стерильными оказались и карманы на спинках сидений, в которых часто хранятся журналы и брошюры. Там тоже нашли кишечную палочку и даже плесень.

© Foto : из архива Жемчугова Врач Жемчугов: бактерии из Балтийского моря вызывают тяжелые инфекции

Беспокойство экспертов также называют подносы, подлокотники и ванные комнаты. Пассажирам советуют применять дезинфицирующее средство для рук и не пользоваться туалетом.

Член экипажа авиакомпании WestJet признал, что между рейсами самолеты необходимо очищать очень быстро, что сказывается на качестве уборки. В официальных ответах на исследование говорится, что в салонах наводят порядок регулярно, с учетом установленных интервалов.