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Салон самолета Boeing 757-200

Исследование: где в самолете можно подхватить кишечную палочку

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
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Исследователи провели эксперимент на 18 коротких рейсах трех канадских авиалиний – Air Canada, WestJet и Porter.

ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Названы места в самолетах, от которых стоит держаться подальше. Ученые собрали образцы с нескольких поверхностей в салонах — ручек туалета, подголовника, ремня безопасности, кармана на спинке сиденья и выдвижного столика.

Самыми грязными оказались подголовники: положительный уровень загрязнения показала почти половина мазков, сообщает CBC.ca. На некоторых из них обнаружили стафилококк и кишечную палочку.

Далеко не стерильными оказались и карманы на спинках сидений, в которых часто хранятся журналы и брошюры. Там тоже нашли кишечную палочку и даже плесень.

Эксперт доктор медицинских наук, врач иммунолог Владислав Жемчугов
© Foto : из архива Жемчугова
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Беспокойство экспертов также называют подносы, подлокотники и ванные комнаты. Пассажирам советуют применять дезинфицирующее средство для рук и не пользоваться туалетом.

Член экипажа авиакомпании WestJet признал, что между рейсами самолеты необходимо очищать очень быстро, что сказывается на качестве уборки. В официальных ответах на исследование говорится, что в салонах наводят порядок регулярно, с учетом установленных интервалов.

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Теги:
бактерии, Ученые, Самолет



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