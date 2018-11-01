Узгидромет предупреждает: зима вернется к выходным

Первый снег уже выпадал в Узбекистане, однако затем температура вновь стала плюсовой.

ТАШКЕНТ, 1 ноя - Sputnik. Заморозки в ночное время ожидаются в Узбекистане 2-4 ноября, сообщает Узгидромет.

На севере и на юго-западе ожидается до 5 градусов мороза, в центральных и восточных регионах — до 3 градусов, на юге — до 2 градусов.

В Самаркандской, Джизакской областях и в Ферганской долине в ночь на 2 ноября возможен дождь с переходом в снег, местами туман.

Первый снег выпал в Узбекистане в начале октября, дыхание зимы жители почувствовали в первую очередь на перевале Тахта-корачи, который располагается между Самаркандской и Кашкадарьинской областями, а также в Джизаке. Тогда пользователи активно делились в соцсетях фотографиями с выпавшим снегом.