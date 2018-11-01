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Девушка в поле

Центры социальной адаптации женщин помогли сотням узбекистанок

CC0 / pixabay
Общество
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По всей республике создано более 130 Центров социальной адаптации про региональных Комитетах женщин Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 1 ноя - Sputnik. Центры социальной адаптации женщин с начала работы в мае оказали помощь 485 женщинам, пострадавшим от семейного насилия, сообщается на странице комитета в Facebook.

Центры социальной адаптации женщин работают при региональных Комитетах женщин Узбекистана. Уже созданы более 130 таких центров, оказывающих психологическую, юридическую, социальную и медицинскую помощь женщинам, ставшим жертвами бытового насилия.

В выделенных для центров зданиях созданы все необходимые условия для временного проживания женщин.

Кроме того, женщины, который столкнулись с насилием или стали его свидетельницами могут позвонить по телефону доверия 1146. По данным комитета, с момента создания "горячей линии" на нее поступили уже около 7000 звонков по различным вопросам.




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