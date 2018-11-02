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Автоматические выключатели в многоэтажном жилом доме

В Узбекистане с 16 ноября повышаются тарифы на электроэнергию

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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Власти республики установили новые тарифы на электричество.

ТАШКЕНТ, 2 ноя - Sputnik. Кабмин Узбекистана утвердил постановление "О поэтапном изменении цен и тарифов на топливно-энергетические ресурсы". Об этом сообщает пресс-служба "Узбекэнерго".

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С 16 ноября в республике введут новые цены на электричество. Так, стоимость киловатта электроэнергии вырастет до 250 сумов (сейчас — 228,6 сумов). 

К тому же с 1 июня 2019 года узбекистанцев ждет еще одно повышение – до 280 сумов.

Для бытовых потребителей, проживающих в многоквартирных домах и общежитиях, централизованно оборудованных электроплитами для пищеприготовления, цена 1 кВт.ч составит 125 сумов с 16 ноября (сейчас — 114,3) и 140 сумов с 1 июня 2019 года.

Теги:
Узбекэнерго, тарифы, электроэнергия, Узбекистан



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