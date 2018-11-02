В Узбекистане с 16 ноября повышаются тарифы на электроэнергию

ТАШКЕНТ, 2 ноя - Sputnik. Кабмин Узбекистана утвердил постановление "О поэтапном изменении цен и тарифов на топливно-энергетические ресурсы". Об этом сообщает пресс-служба "Узбекэнерго".

С 16 ноября в республике введут новые цены на электричество. Так, стоимость киловатта электроэнергии вырастет до 250 сумов (сейчас — 228,6 сумов).

К тому же с 1 июня 2019 года узбекистанцев ждет еще одно повышение – до 280 сумов.

Для бытовых потребителей, проживающих в многоквартирных домах и общежитиях, централизованно оборудованных электроплитами для пищеприготовления, цена 1 кВт.ч составит 125 сумов с 16 ноября (сейчас — 114,3) и 140 сумов с 1 июня 2019 года.