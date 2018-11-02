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Рабочий визит президента РФ В. Путина в Казахстан. День второй

Нурсултан Назарбаев спел дуэтом вместе с оперным певцом - видео

© Sputnik / Алексей Никольский
Общество
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Президент Казахстана исполнил песню "Люблю тебя, мой край родной".

ТАШКЕНТ, 2 ноя - Sputnik. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев спел дуэтом вместе с оперным певцом Алибеком Днишевым. Видеозапись опубликовала пресс-служба казахстанского лидера.

Днишев прибыл в Акорду для того, чтобы обсудить с главой государства празднование юбилея Астаны. Также во время встречи Назарбаев и певец вспомнили юность и даже вместе исполнили песню "Люблю тебя, мой край родной" (слова Иосла Назалевича, музыка Геннадия Подэльского).

Ранее своими певческими способностями приятно удивил лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Он исполнил культовую песню "Каракум", которую в том числе пела группа "Ялла". Выступление туркменского президента показали по местному телевидению, а позднее опубликовали на YouTube.

Теги:
Нурсултан Назарбаев, Казахстан



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