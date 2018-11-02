ТАШКЕНТ, 2 ноя - Sputnik. Пропавшую без вести узбекистанку обнаружили в аэропорту Краснодара, когда иностранка прилетела рейсом Ташкент - Краснодар. Об этом передают кубанские СМИ со ссылкой на пресс-службу ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Правоохранители Нижегородской области разыскивали женщину с середины июля. Оказалось, что все это время она находилась на родине.

Напомним, в сентябре турецкие пограничники нашли в чемодане 24-летнего гражданина Грузии узбекистанку. Нелегальная путешественница пыталась пересечь границу в большом черном чемодане.