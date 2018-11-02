16:15 02 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.19
  • EUR9390.86
  • USD8236.87
Поиск

Узбекистанец выиграл в карты льва и чуть не обрек его на голодную смерть

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
Получить короткую ссылку
205 0 0

Мужчина запер животное в клетке на улице, а сам улетел к себе на родину.

ТАШКЕНТ, 2 ноя - Sputnik. В Иркутской области молодой лев чуть не умер от истощения, сидя в запертой клетке на улице. Об этом пишут региональные СМИ.

Спасение барса в Китае
Associated Press
Ловушка от голода: в Китае местные жители спасли снежного барса

Сообщается, что выходец из Узбекистана выиграл экзотическое животное в карты. Несколько месяцев он держал хищника в тесной клетке во дворе частного дома. Но три недели назад мужчина уехал к себе на родину, а за львом попросил приглядывать знакомого.

В Узгосцирке выясняют, кто съел обезьяну Рыжика

Страшный рев голодного льва услышали соседи, они и вызвали сотрудников питомника.

Специалисты считают, что если бы помощь не подоспела вовремя, зверь не мог бы выжить в сибирских морозах. 

По словам экспертов, на вид льву полтора года, но весит он в два раза меньше нормы. Сейчас животное поместили в теплый вольер и прописали курс витаминов.

По теме

В Аргентине спасли кита, который пытался совершить суицид
Теги:
лев, животное, Россия, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Армен Саркисян.Столетие Национального Собрания РА (20 сентября 2018)
    Время выбора

    Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о роспуске Национального Собрания и назначил внеочередные выборы.

  • Даугавпилс
    Я русский бы выучил…

    Американские военные и курсанты академии в Вест-Пойнте приезжают в латвийский Даугавпилс изучать русский язык.

  • Старый Вильнюс - вид с горы Гедиминаса
    Стратегия ассимиляции

    В Совете российских соотечественников заявили, что Вильнюс принимает законы, вынуждающие русских отказываться от родного языка.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Буддийский храмовый комплекс Боробудур
Будда на цветке лотоса: красота храмового комплекса Боробудур
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время визита в Ташкент
Восточные гостинцы: что Мария Захарова привезла из Узбекистана
Табак: молчаливый убийца
Табак против человечества: почему курение убивает

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054