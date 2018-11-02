Узбекистанец выиграл в карты льва и чуть не обрек его на голодную смерть

ТАШКЕНТ, 2 ноя - Sputnik. В Иркутской области молодой лев чуть не умер от истощения, сидя в запертой клетке на улице. Об этом пишут региональные СМИ.
Сообщается, что выходец из Узбекистана выиграл экзотическое животное в карты. Несколько месяцев он держал хищника в тесной клетке во дворе частного дома. Но три недели назад мужчина уехал к себе на родину, а за львом попросил приглядывать знакомого.
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Страшный рев голодного льва услышали соседи, они и вызвали сотрудников питомника.
Специалисты считают, что если бы помощь не подоспела вовремя, зверь не мог бы выжить в сибирских морозах.
По словам экспертов, на вид льву полтора года, но весит он в два раза меньше нормы. Сейчас животное поместили в теплый вольер и прописали курс витаминов.