С инновационным подходом: в Узбекистане открылась школа для молодоженов

Юношей и девушек научат предотвращать конфликты в отношениях, планировать семейный бюджет и вести здоровый образ жизни.

ТАШКЕНТ, 2 ноя - Sputnik. В Шайхантахурском районе Ташкента открылась Инновационная школа для молодоженов, передает УзА.

© Fotolia / Lev Dolgatsjov Узбекские свекрови создали совет, чтобы научить молодежь строить семью

В новом образовательном центре специалисты будут готовить юношей и девушек к семейной жизни. Для молодых людей, которые хотят вступить в брак, здесь будут проводить мастер-классы по таким направлениям, как ведение хозяйства и бюджета, социальная атмосфера в семьях, правоведение, здоровый образ жизни, гендерные вопросы и предотвращение конфликтов.

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Сообщается, что в основу учебной программы заложены национальные ценности, а также передовые достижения науки в области психологии и социологии.

Ранее сообщалось, что в республике на общественных началах станут создавать университеты для родителей. В таком учебном учреждении эксперты будут давать советы родителям по воспитанию детей и созданию благополучной семьи.

Напомним, в июле 2017 года в Узбекистане открылась общественная организация "Совет свекровей". Совет создали для "приобщения молодых свекровей к житейской мудрости, к общению с невестками и детьми, утверждения в семьях здоровой обстановки".