С инновационным подходом: в Узбекистане открылась школа для молодоженов

ТАШКЕНТ, 2 ноя - Sputnik. В Шайхантахурском районе Ташкента открылась Инновационная школа для молодоженов, передает УзА.
В новом образовательном центре специалисты будут готовить юношей и девушек к семейной жизни. Для молодых людей, которые хотят вступить в брак, здесь будут проводить мастер-классы по таким направлениям, как ведение хозяйства и бюджета, социальная атмосфера в семьях, правоведение, здоровый образ жизни, гендерные вопросы и предотвращение конфликтов.
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Сообщается, что в основу учебной программы заложены национальные ценности, а также передовые достижения науки в области психологии и социологии.
Ранее сообщалось, что в республике на общественных началах станут создавать университеты для родителей. В таком учебном учреждении эксперты будут давать советы родителям по воспитанию детей и созданию благополучной семьи.
Напомним, в июле 2017 года в Узбекистане открылась общественная организация "Совет свекровей". Совет создали для "приобщения молодых свекровей к житейской мудрости, к общению с невестками и детьми, утверждения в семьях здоровой обстановки".