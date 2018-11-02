Владимир Жириновский пустился в пляс в Бухаре - видео

ТАШКЕНТ, 2 ноя - Sputnik. В социальной сети Instagram пользователь Михаил Камергерский опубликовал видео, где председатель партии ЛДПР танцует по прибытии в Бухару.
По всей видимости, российский политик с отличным настроением прилетел в Узбекистан и пустился в пляс прямо с порога.
Окружающие аплодируют в такт музыке, в то же время одобряя танцы Жириновского.
Кроме того, в Сети начинают появляться селфи с Жириновским, которые делают жители Бухары.
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Напомним, лидер ЛДПР пробудет в республике до 3 ноября. Он планирует посетить дворец Ситораи Мохи Хоса, шелковую мастерскую и местный рынок.