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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский

Владимир Жириновский пустился в пляс в Бухаре - видео

© Sputnik / Евгения Новоженина
Общество
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В Сети появились кадры первых часов визита Владимира Жириновского в Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 2 ноя - Sputnik. В социальной сети Instagram пользователь Михаил Камергерский опубликовал видео, где председатель партии ЛДПР танцует по прибытии в Бухару.

По всей видимости, российский политик с отличным настроением прилетел в Узбекистан и пустился в пляс прямо с порога.

Окружающие аплодируют в такт музыке, в то же время одобряя танцы Жириновского.

Кроме того, в Сети начинают появляться селфи с Жириновским, которые делают жители Бухары.

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#жириновский#bukhara#buxara#oldcity

Публикация от Maxliyo Rakhmanova🎀 (@maxshax)

Напомним, лидер ЛДПР пробудет в республике до 3 ноября. Он планирует посетить дворец Ситораи Мохи Хоса, шелковую мастерскую и местный рынок.

Теги:
Владимир Жириновский, Бухара, Узбекистан, Россия



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