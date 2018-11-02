В Узбекистане с 16 ноября цены на газ вырастут на 10 процентов

Цены на газ в дальнейшем также будут повышаться поэтапно.

ТАШКЕНТ, 2 ноя - Sputnik. Внутренние цены на природный газ для всех категорий пользователей Узбекистана с 16 ноября повышаются на 10,4%, следует из информации на сайте АО "Узтрансгаз".

© Sputnik / Евгений Биятов В Узбекистане с 16 ноября повышаются тарифы на электроэнергию

В соответствии с новым прейскурантом, стоимость 10 кубометров природного газа, отпускаемого населению, при наличии счетчика составит 3,2 тысячи сумов (0,4 доллара). При отсутствии счетчика аналогичный объем газа, используемого для приготовления пищи и горячего водоснабжения, составит 5,53 тысячи сумов (0,67 доллара).

Стоимость тысячи кубометров природного газа, отпускаемого оптовым потребителям, включая предприятия теплоснабжения, увеличится до 320 тысяч сумов (около 40 долларов).

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В сообщении указывается, что цены на газ будут в дальнейшем повышаться поэтапно. В частности, с 1 июня 2019 года рост составит еще 9,4%. Это второе повышение внутренних цен на газ в республике в 2018 году. В апреле тарифы выросли на 10%. За последние три года внутренние цены на газ в Узбекистане выросли более чем в 1,6 раза.

Также в пятницу стало известно, что узбекистанцам с 16 ноября придется больше платить за электричество. Согласно новым тарифам, стоимость киловатта электроэнергии вырастет до 250 сумов (сейчас — 228,6 сума).