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Торжественная линейка в честь начала учебного года прошла в Ташкенте

Переполненные классы и учебники с ошибками: за что Мирзиёев критикует школы

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Президент Узбекистана назвал несоответствующим современным требованиям уровень внедрения информационных технологий в общеобразовательных школах и нашел еще несколько недостатков.

ТАШКЕНТ, 2 ноя - Sputnik. Узбекским школам не хватает учебников, а в тех, что есть, часто встречаются ошибки, при этом здания школ тоже далеко не всегда находятся в надлежащем состоянии - эти и другие проблемы сферы образовании обсуждались на заседании под председательством президента Шавката Мирзиёева.

Как отметили на совещании, с начала учебного года прошло 2 месяца, но школы до сих пор недополучили 33 тысячи учебников для третьих, пятых и восьмых классов.

После перехода школ на 11-летнее образование число учащихся в них выросло на миллион человек. Сейчас 138 филиалов школ не имеют своих зданий, в 55 филиалах превышен норматив по численности учащихся. В 35 школах следует в кратчайшие сроки завершить строительно-ремонтные работы, предусмотренные инвестиционной программой. Требуется доставить в школы более 5 тысяч единиц учебно-лабораторного оборудования по физике, химии и биологии, 43 тысячи комплектов учебной мебели.

"В среднем по стране в одном классе обучаются 23 ученика, в городе Ташкенте и областных центрах – 40 детей. У нас каждого учителя приходится 13 учащихся, а в развитых странах этот показатель не превышает 10. Необходимо снизить численность учащихся в одном классе, а также их недельную учебную нагрузку минимум на 5-10%", - сказал Мирзиёев.

Президент отметил, что необходимо как можно скорее завершить строительно-ремонтные работы в школах, оснастить их за счет централизованных инвестиционных средств.

Сдача ЕГЭ по математике в Гимназии номер 4 в Карачаевске
© Sputnik / Денис Абрамов
Миллиарды на учебники: сколько Узбекистан потратит на образование
Он поручил передать освободившиеся здания колледжей и лицеев в ведение Министерства народного образования до конца этого года, а также преобразовать до 1 января 2019 года филиалов школ на местах в полноценные школы, обеспечив их автобусами.

Президент назвал несоответствующим современным требованиям уровень внедрения информационных технологий в общеобразовательных школах. Например, в некоторых из них в рамках предмета информатики все еще преподаются устаревшие языки программирования, компьютерная техника пришла в негодность.

Мирзиёев поручил изучить обеспеченность школ компьютерами, разработать конкретные целевые программ по их оснащению, внедрению современных методик преподавания информатики.

Школьники во время перемены, архивное фото
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Он также поставил задачу развивать систему частных школ на основе изучения зарубежного опыта.

Министерствам народного образования и финансов совместно с хокимиятами на местах должны в двухнедельный срок принять меры по полной подготовке школ к зиме.

Напомним, в последние годы в Узбекистане начался процесс реформирования системы образования: было возвращено 11-летнее школьное образование, радикально сокращено количество лицеев при вузах, а ряд институтов и университетов были реорганизованы. Кроме того, в республике создано несколько новых высших учебных заведений, а также была запущена разработка программы дистанционного обучения в институтах и университетах.




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