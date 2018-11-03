В Сети появилась информация о закрытии аэропорта в Андижане

В представительствах НАК в Москве и Санкт-Петербурге корреспонденту Sputnik Узбекистан подтвердили сообщение об отмене полетов в Андижан.

ТАШКЕНТ, 3 ноя - Sputnik. Узбекистанец Максуд Аскаров сообщил о закрытии аэропорта в Андижане на своей странице в Facebook.

По его словам, с 1 ноября все полеты в андижанский аэропорт отменили.

"Работников предупредили, что аэропорт закрывается и все", - сообщил Аскаров корреспонденту Sputnik Узбекистан.

Он выражает опасения по поводу того, что теперь бывшие сотрудники воздушной гавани остались в маленьком городе вовсе без работы.

От представителей аэропорта пока не удалось получить официальных комментариев по этому поводу.

Отметим, что на официальном сайте НАК в разделе "Расписание рейсов" направление "Андижан" отсутствует.

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В представительстве "Узбекских авиалиний" в Санкт-Петербурге корреспонденту Sputnik Узбекистан заявили, что рейсы из Пулково в Андижан отменили, и теперь полеты переведены в Наманган.

В Единой справочной службе "Узбекистон хаво йуллари" в Москве также сообщили, что полеты из столицы РФ в Андижан выполнялись только до 28 октября. Сейчас из Москвы в Ферганскую долину можно попасть лишь через Наманган или Фергану.

Согласно данным, опубликованным в интернете, аэродром "Андижан" построили в 1954 году. Аэропорт до распада СССР имел прямое сообщение с Москвой (4-5 рейсов в неделю в Домодедово, плюс дополнительные рейсы во Внуково и Шереметьево), Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Киевом, Симферополем и многими другими крупными городами.

До настоящего времени национальная авиакомпания Uzbekistan Airways выполняла из Андижана два рейса в Москву и Ташкент, и один рейс в Санкт-Петербург. Все остальные рейсы перевела в другие аэропорты или рейсы стали выполняться напрямую из Ташкента.

Напомним, в феврале сообщалось, что в андижанском аэропорту хотят внедрить режим "открытого неба", который позволит иностранным авиакомпаниям выполнять международные полеты в аэропорт без ограничений по количеству рейсов.