Глава Ташкента уволил начальника райгаза Юнусабадского района

Начальник райгаза поплатился должностью за безответственное отношение к своей работе.

ТАШКЕНТ, 3 ноя - Sputnik. Исполняющий обязанности хокима Ташкента Джахонгир Артикходжаев за халатное отношение к должностным обязанностям уволил начальника райгаза Юнусабадского района прямо во время заседания, прошедшего в субботу в концертном зале "Дружба народов".

Увольнение начальника райгаза связано с инцидентом, который произошел первого ноября в Юнусабадском районе. Тогда три человека скончались от отравления угарным газом. Все трое погибших были наемными рабочими. Они пытались использовать природный газ для обогрева.

Кроме того, Артикходжаев в ходе заседания предупредил компании, которые занимаются строительством домов, что новостройки, в которых не соблюдены правила пожарной безопасности и нормы архитектуры, будут снесены. Они будут объявлены "SOS-домами".

"У вас под носом ведется строительство, не соответсвующее никаким нормам безопасности. Почему вы сидите сложа руки?! Все будете привлечены к уголовной ответственности", - заявил Артикходжаев хокимам районов.

На днях в Ташкенте произошло массовое отравление членов семьи Акбаровых. Тогда четверо человек погибли от острого отравления угарным газом. Жертвы трагедии жили в доме, который отапливался газовым котлом, установленным в подвале помещения.