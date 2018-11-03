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Глава Ташкента уволил начальника райгаза Юнусабадского района

Sputnik / Михаил Воскресенский
Общество
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (253)
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Начальник райгаза поплатился должностью за безответственное отношение к своей работе.

ТАШКЕНТ, 3 ноя - Sputnik. Исполняющий обязанности хокима Ташкента Джахонгир Артикходжаев за халатное отношение к должностным обязанностям уволил начальника райгаза Юнусабадского района прямо во время заседания, прошедшего в субботу в концертном зале "Дружба народов".

заместитель начальника ГУВД Дониёр Ташходжаев
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
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Увольнение начальника райгаза связано с инцидентом, который произошел первого ноября в Юнусабадском районе. Тогда три человека скончались от отравления угарным газом. Все трое погибших были наемными рабочими. Они пытались использовать природный газ для обогрева.

Кроме того, Артикходжаев в ходе заседания предупредил компании, которые занимаются строительством домов, что новостройки, в которых не соблюдены правила пожарной безопасности и нормы архитектуры, будут снесены. Они будут объявлены "SOS-домами".

"У вас под носом ведется строительство, не соответсвующее никаким нормам безопасности. Почему вы сидите сложа руки?! Все будете привлечены к уголовной ответственности", - заявил Артикходжаев хокимам районов.

На днях в Ташкенте произошло массовое отравление членов семьи Акбаровых. Тогда четверо человек погибли от острого отравления угарным газом. Жертвы трагедии жили в доме, который отапливался газовым котлом, установленным в подвале помещения.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (253)

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Теги:
природный газ, Ташкент, Узбекистан



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