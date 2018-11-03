В тренде: Жириновский примерил узбекский чапан

ТАШКЕНТ, 3 ноя - Sputnik. Депутат Госдумы РФ Василий Власов опубликовал социальных сетях фотографию председателя Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского в узбекском чапане.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Бухара, Узбекистан. #ЛДПР #Жириновский #МолодежьЛДПР Публикация от Власов Василий (@vlasovldpr) 2 Ноя 2018 в 10:46 PDT

На снимках, появившихся в интернете, видно, как лидер ЛДПР гуляет по Бухаре в белоснежном национальном наряде.

Жириновский прибыл в Узбекистан на два дня. Он уже пообщался с узбекской молодежью и побывал в синагоге бухарских евреев. В планах политика еще посетить местный рынок.

Ранее в узбекском чапане вышла в свет официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она приобрела обновку во время недавней поездки в Ташкент на межмидовские консультации России и Узбекистана.