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В тренде: Жириновский примерил узбекский чапан

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Владимир Жириновский гуляет по Бухаре в белоснежном национальном наряде.

ТАШКЕНТ, 3 ноя - Sputnik. Депутат Госдумы РФ Василий Власов опубликовал социальных сетях фотографию председателя Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского в узбекском чапане. 

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Бухара, Узбекистан. #ЛДПР #Жириновский #МолодежьЛДПР

Публикация от Власов Василий (@vlasovldpr)

На снимках, появившихся в интернете, видно, как лидер ЛДПР гуляет по Бухаре в белоснежном национальном наряде.

 Жириновский прибыл в Узбекистан на два дня. Он уже пообщался с узбекской молодежью и побывал в синагоге бухарских евреев. В планах политика еще посетить местный рынок.

Ранее в узбекском чапане вышла в свет официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она приобрела обновку во время недавней поездки в Ташкент на межмидовские консультации России и Узбекистана.

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Теги:
Владимир Жириновский, Бухара, Узбекистан, Узбекская культура, Узбекские традиции, узбекский халат



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