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Спецслужбы Узбекистана задержали шестерых экстремистов

© Sputnik / Виталий Белоусов
Общество
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Задержанные планировали выехать в Афганистан для участия в боевых действиях на стороне террористических групп.

ТАШКЕНТ, 3 ноя – Sputnik. Сотрудники Службы госбезопасности Узбекистана задержали шестерых жителей Бухарской области по подозрению в участии в религиозно-экстремистском течении, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя правоохранительных органов страны.

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"В ходе оперативных мероприятий в городе Каган Бухарской области сотрудниками СГБ были задержаны шесть местных жителей по подозрению в организации подпольной ячейки религиозно-экстремистского течения", - сказал собеседник агентства. По версии следствия, задержанные планировали выехать в Афганистан для участия в боевых действиях на стороне террористических групп.

В ходе задержания у них были изъяты флешки и сотовые телефоны, в которых оперативники обнаружили файлы с призывами к джихаду и незаконному изменению действующего конституционного строя в Узбекистане, отметил собеседник агентства.

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"По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям УК "посягательства на конституционный строй Узбекистана" и "создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях", ведутся следственные действия", - добавил он.

Указанные статьи предусматривают наказание вплоть до лишения свободы сроком до 20 лет.

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В Узбекистане судебные и правоохранительные органы регулярно сообщают о задержании и приговорах в отношении граждан, вербующих соотечественников в ряды террористических группировок, а также планировавших отправиться в Сирию или Афганстан для участия в боевых действиях. В частности, в начале апреля Наманганский областной суд по уголовным делам Узбекистана приговорил восьмерых местных жителей за вербовку и участие в боевых действиях на стороне террористических группировок в Сирии на сроки от шести до 14 лет тюремного заключения.

Теги:
Центральная Азия, Экстремизм, Узбекистан



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