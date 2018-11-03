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Алишер

Стилист из Узбекистана снял музыкальный клип с Аллой Пугачевой - видео

© Instagram / alishermusic
Общество
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Мужчина долгое время подбирает наряды для примадонны российской эстрады, которая вдохновила его на создание клипа.

ТАШКЕНТ, 3 ноя - Sputnik. Стилист из Узбекистана Алишер снял музыкальный клип с Аллой Пугачевой.

Клип стал дебютным в карьере выходца из Узбекистана. Мужчина долгое время подбирает наряды для примадонны российской эстрады. По его словам, звезда вдохновила его и на музыкальное творчество.

В съемках клипах, помимо Пугачевой, приняли участие и другие известные медиа-персоны, среди них: актриса Лилия Абрамова, рэпер Гнойный и телеведущий Николай Соколов.

Сам Алишер признается, что не мог даже мечтать о создании клипа с Пугачевой, однако в его жизни произошло чудо.

Звезда поблагодарила Алишера "за клевый клип" и за "безбашенное общение" с творческой командой.

Теги:
Алла Пугачева, Узбекистан, Россия, песня, Музыка



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