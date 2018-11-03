Стилист из Узбекистана снял музыкальный клип с Аллой Пугачевой - видео

ТАШКЕНТ, 3 ноя - Sputnik. Стилист из Узбекистана Алишер снял музыкальный клип с Аллой Пугачевой.
Клип стал дебютным в карьере выходца из Узбекистана. Мужчина долгое время подбирает наряды для примадонны российской эстрады. По его словам, звезда вдохновила его и на музыкальное творчество.
В съемках клипах, помимо Пугачевой, приняли участие и другие известные медиа-персоны, среди них: актриса Лилия Абрамова, рэпер Гнойный и телеведущий Николай Соколов.
Сам Алишер признается, что не мог даже мечтать о создании клипа с Пугачевой, однако в его жизни произошло чудо.
Звезда поблагодарила Алишера "за клевый клип" и за "безбашенное общение" с творческой командой.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Спасибо,Алишер,за клевый клип,Виктору Степанову за фото и безбашенное общение ребятами. @alishermusic @stvictorpro Смотрите клип на Youtbe Alisher - Скажи мне, Алла #alisher #alishermusic #stvictorpro #алла #скажимнеалла #пугачева #женщинакотораяпоет #аллапугачева #moscow #russia #musicvideo #hit #шоубизнес #алла #простосветкрасивопадал #рокешник #рок #rock