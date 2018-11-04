В Узбекистане вырастут зарплаты учителей и врачей

ТАШКЕНТ, 4 ноя - Sputnik. Заместитель министра финансов Узбекистана Дилшод Султанов заявил, что с 1 декабря врачам увеличат заработную плату на 20 процентов. Об этом передает Kun.uz.

Кроме того, в апреле 2019 года зарплата будет повышена еще на 15%.

К тому же, оплата учителей высшей категории в общеобразовательных школах с 1 января 2019 года возрастет на 25 процентов.

Напомним, в конце октября Шавкат Мирзиёев провел совещание, где отметил, что в следующем году врачам и медсестрам зарплату прибавят на 26,5%, учителям и преподавателям вузов – в полтора раза.