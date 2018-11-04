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Самолет в небе. Архивное фото

В Красноярске самолет идет на аварийную посадку из-за трещины в стекле

Общество
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После посадки в Красноярске пассажиры будут сразу же пересажены на резервный борт.

ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Самолет, следующий рейсом из Новосибирска в Санью в Китае, вырабатывает топливо перед посадкой в аэропорту Красноярска из-за трещины в лобовом стекле, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта Красноярска.

"Самолет рейса Новосибирск-Санья (Хайнань) вырабатывает топливо. На борту 166 пассажиров, шесть членов экипажа. Посадка запланирована на 17.30 (13.30 мск)", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что причиной вынужденной посадки является растрескивание внешнего несилового слоя лобового стекла в самолете, которое заметили пилоты. В данный момент в аэропорту Красноярска подготовлен резервный борт. После посадки в Красноярске пассажиры будут сразу же пересажены на него и вылетят далее до места назначения.

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Теги:
Самолет, Красноярск, Россия



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