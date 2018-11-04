В Ташкенте появилась дорожная разметка для движения на велосипедах

В августе президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о том, что хочет пересадить узбекистанцев на велосипеды.

ТАШКЕНТ, 4 ноя - Sputnik. ГУВД и хокимият Ташкента в качестве эксперимента нанесли по улице Шота Руставели дорожную разметку, обозначив места для парковки автомобилей и движения на велосипедах.

© ГУВД г. Ташкента ГУВД и хокимият города Ташкента в качестве эксперимента нанесли по ул. Шота Руставели дорожную разметку

Ранее сообщалось, что власти узбекской столицы для снижения загруженности на дорогах хотят создать единое парковочное пространство с централизованной информационной системой.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Мирзиёев мечтает пересадить узбекистанцев на велосипеды

В августе президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о том, что хочет пересадить узбекистанцев на велосипеды. По его мнению, в республике необходимо увеличить количество велодорожек и популяризовать этот вид транспорта.

Кроме того, летом в Ташкенте проходили лекции о формировании транспортной системы в городе и велоинфраструктуре, где эксперты обсуждали с горожанами, какие возможны пути развития веломаршрутов в Ташкенте.