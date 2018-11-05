Казахстан хочет обеспечивать связь в Узбекистане с помощью нового спутника

ТАШКЕНТ, 5 ноя – Sputnik. Казахстан рассчитывает с помощью новой космической системы связи KazSat-2R оказывать телекоммуникационные услуги конечным потребителям в соседний Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане, сообщает пресс-служба министерства оборонной и аэрокосмической промышленности (МОАП) республики.
Сейчас Казахстан только готовится к созданию KazSat-2R для плановой замены космического аппарата KazSat-2, находящегося на орбите с 2011 года. Cрок расчетного активного существования на геостационарной орбите действующего спутника завершается в ноябре 2023 года
"Ресурсы KazSat-2R будут применяться для организации фиксированных каналов спутниковой связи в рамках реализации государственной программы "Цифровой Казахстан". Это обеспечение повсеместного широкополосного доступа в интернет, в том числе труднодоступные сельские населенные пункты страны, а также с целью последующего предоставления телекоммуникационных услуг конечным потребителям приграничных государств (Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан)", - говорится в сообщении.
Сейчас Республиканский центр космической связи готовит финансово-экономическое обоснование и техническое задание по созданию и вводу в эксплуатацию космической системы связи KazSat-2R для плановой замены космического аппарата KazSat-2.
Спутник KazSat-2 предназначен для предоставления услуг электронного правительства, телерадиовещания, телефонии, передачи данных, услуг мультимедиа, подвижной связи. Зона его обслуживания включает всю территорию Казахстана, страны Центральной Азии, северо-запад Китая, Монголии, центральную часть России, страны Закавказья, часть Украины и Беларуси.