Казахстан хочет обеспечивать связь в Узбекистане с помощью нового спутника

Сейчас Казахстан только готовится к созданию KazSat-2R для плановой замены космического аппарата KazSat-2, находящегося на орбите с 2011 года.

ТАШКЕНТ, 5 ноя – Sputnik. Казахстан рассчитывает с помощью новой космической системы связи KazSat-2R оказывать телекоммуникационные услуги конечным потребителям в соседний Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане, сообщает пресс-служба министерства оборонной и аэрокосмической промышленности (МОАП) республики.

Сейчас Казахстан только готовится к созданию KazSat-2R для плановой замены космического аппарата KazSat-2, находящегося на орбите с 2011 года. Cрок расчетного активного существования на геостационарной орбите действующего спутника завершается в ноябре 2023 года

"Ресурсы KazSat-2R будут применяться для организации фиксированных каналов спутниковой связи в рамках реализации государственной программы "Цифровой Казахстан". Это обеспечение повсеместного широкополосного доступа в интернет, в том числе труднодоступные сельские населенные пункты страны, а также с целью последующего предоставления телекоммуникационных услуг конечным потребителям приграничных государств (Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан)", - говорится в сообщении.

Сейчас Республиканский центр космической связи готовит финансово-экономическое обоснование и техническое задание по созданию и вводу в эксплуатацию космической системы связи KazSat-2R для плановой замены космического аппарата KazSat-2.

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Спутник связи и вещания KazSat-2 создан по заказу казахстанского АО "Республиканский центр космической связи" российским предприятием ФГУП "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева" совместно с компанией Thales Alenia Space (Италия). Он был выведен на орбиту 16 июля 2011 года с помощью ракеты-носителя "Протон".

Спутник KazSat-2 предназначен для предоставления услуг электронного правительства, телерадиовещания, телефонии, передачи данных, услуг мультимедиа, подвижной связи. Зона его обслуживания включает всю территорию Казахстана, страны Центральной Азии, северо-запад Китая, Монголии, центральную часть России, страны Закавказья, часть Украины и Беларуси.