Узбекский блогер хочет засудить студентов и преподавателей ТУИТ за клевету

Как заявил основатель Telegram-канала Troll.uz Умид Гафуров, учащиеся и сотрудники Ташкентского университета информационных технологий распространяют ложные сведения о том, что он нигде не учился и сидел в тюрьме.

ТАШКЕНТ, 5 ноя - Sputnik. Узбекский блогер и основатель Telegram-канала Troll.uz Умид Гафуров написал открытое письмо на имя ректора Ташкентского университета информационных технологий (ТУИТ) Тулкина Тешабоева, в котором обвиняет студентов и преподавателей этого вуза в клевете.

По его словам, учащиеся и сотрудники ТУИТ распространяют сведения о том, что Гафуров нигде не учился и сидел в тюрьме. Они также призывали заблокировать канал Troll.uz за появившуюся там критику в адрес этого учебного заведения.

Блогер заявил, что закончил Бухарский Государственный Университет и магистратуру в итальянском University of Bologna.

"Прошу оказать содействие в вычислении всех причастных к этому студентов и преподавателей. Инициаторы предположительно являются членами Союза Молодежи. Если не выяснятся инициаторы и все участники, буду вынужден подать судебный иск против администрации вуза, так как ответственность за сотрудников и студентов лежит на руководстве", - написал Гафуров.

Он также назвал имена предполагаемых распространителей ложных сведений и пообещал призвать к ответственности за распространение ложных сведений и их тоже.

Как написал Гафуров, факт его учебы в Бухарском государственном университете может подтвердить декан факультета туризма Аброр Жураев, а за сведениями о судимости он посоветовал обращаться в МВД.

Позже в Telegram-канале Troll.uz появилась информация о том, что один из тех, кого Гафуров обвиняет в клевете, созвонился с ним и дал понять, что имел в виду не конкретно его. Создатель Troll.uz планирует завтра встретиться со своим обидчиком в ректорате ТУИТ.